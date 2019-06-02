Son Dakika Haberleri: Otobüs yoldan çıktı, 40 yolcu ölümden döndü
Son Dakika Güncel Haber

Otobüs yoldan çıktı, 40 yolcu ölümden döndü

28 dakika önce

Uşak-Bursa seferini yapan bir yolcu otobüsü yoldan çıktı.

Otobüs yoldan çıktı, 40 yolcu ölümden döndü, System.String[]
Uşak- Bursa seferini yapan bir yolcu otobüsü yoldan çıktı. Büyük paniğin yaşandığı kazada 40 yolcu ölümden döndü. Kaza, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne 1 kilometre kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak'tan aldığı yolcularla Bursa'ya hareket eden 64 BE 100 plakalı otobüs, yağış sebebiyle virajı alamayarak yoldan çıktı. Otobüsteki vatandaşlar büyük panik yaşadı. 40 yolcunun ölümden döndüğü kaza sonrası yolcular birbirlerine sarılarak sakinleşmeye çalıştı. Can kaybının yaşanmadığı kazada, olay yerine gelen diğer araçlar yolcuları terminale taşıdı. Kısa süreliğine kapanan yol, otobüsün kaldırılması ile trafiğe açıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:05 Kaynak: İHA
Bursa, Uşak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ringe dönüştürülen çatı katına horoz dövüşü! Utanmadan bir de afiş basmışlar Diyarbakır'da koca dehşeti! Çocuklarının yanında öldürdü, yol kenarına bırakıp kaçtı Sebze ve meyve fiyatları vatandaşların yüzünü güldürdü Bağcılar'da savaş gibi park kavgası: 2 ölü, 7 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 22:33:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otobüs yoldan çıktı, 40 yolcu ölümden döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]