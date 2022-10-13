Otobüse almadığı 17 yaşındaki genç tarafından bıçaklanan şoför yaşamını yitirdi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi 60. Yıl Mahallesi Mehmet Oğuz Göğüş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Emrah Yıldız (34) idaresindeki halk otobüsüne binmek isteyen B.K. (17) isimli şahıs, otobüs dolu olduğu gerekçesiyle durmayan aracın peşinden koşarak durdurduğu şoförle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında B.K. isimli yolcu yanındaki bıçakla otobüs şoförü Emrah Yıldız'ı göğüs bölgesinden bıçakladı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Olay sonrası kanlar içerisinde kalan ve ağır yaralanan otobüs şoförü Yıldız, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Bir hafta önce yeni bebeğinin dünyaya geldiği öğrenilen talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Otobüs şoförünün öldüğü iddia edilen katil zanlısı B.K. isimli şahıs ise olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan katil zanlısının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.