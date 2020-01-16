Otobüse arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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Otobüse arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
1 saat önce
Otobüse arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:27 Kaynak: DHA
Otobüse arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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