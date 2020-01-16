Otobüse arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otobüse arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Otobüse arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

1 saat önce

Otobüse arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Otobüse arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Otobüse arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:27 Kaynak: DHA
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