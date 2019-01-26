Son Dakika Haberleri: Otobüse Arkadan Çarpan Minibüsün Sürücüsü, Sıkıştığı Yerde Kurtarılmayı Bekledi

Otobüse Arkadan Çarpan Minibüsün Sürücüsü, Sıkıştığı Yerde Kurtarılmayı Bekledi

28 dakika önce

BURSA'da, özel halk otobüsüne arkadan çarpan minibüsün sürücüsü Fatih Menteşe (41), sıkıştığı yerde itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Otobüse Arkadan Çarpan Minibüsün Sürücüsü, Sıkıştığı Yerde Kurtarılmayı Bekledi, System.String[]
BURSA'da, özel halk otobüsüne arkadan çarpan minibüsün sürücüsü  Fatih Menteşe (41), sıkıştığı yerde itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 M 00280 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Nahit Babli, yan cepteki otobüs durağına girmeyerek cadde üzerinde durup yolcu indirdi. Bu sırada seyir halinde olan 25 AZ 070 plakalı minibüsün sürücüsü Fatih Menteşe, aniden duran otobüse arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüsün ön kısmında büyük hasar oluşurken, sürücü Menteşe ise araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu Menteşe'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Vücudunun birçok bölgesinde kırık olan Menteşe, sağlık ekipleri tarafından  Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredekiler, otobüs şoförünün, cepteki durağa girmediğini ve cadde üzerine durarak yolcu indirdiğini ve kazanın bu sebepten dolayı meydana geldiğini ileri sürdü. Otobüs şoförü Nahit Babli ise "Şahitlerim var, ben seyir halindeyken arkadan gelip vurdu. Yolcu indirip ya da bindirmedim. Yolculara sorun" diye konuştu. Babli, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazanın ardından hurdaya dönen minibüs ise çevredekilerin desteğiyle yoldan çekilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:01 Kaynak: DHA

Fatih, Bursa, İtfaiye, 3. Sayfa
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