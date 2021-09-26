Otobüse binen "gezgin köpek" yolcuların ilgi odağı oldu - Son Dakika

İstanbul'un çeşitli semtlerinde toplu taşıma araçlarına binmesiyle tanınan "gezgin köpek", bu sefer de Üsküdar-Fındıklı Mahallesi hattındaki otobüsü kullandı.
Üsküdar-Fındıklı Mahallesi seferini yapan otobüse Yenisahra durağından binen "gezgin köpek", yolcuların ilgi odağı oldu. Yolcuların şaşkın bakışları arasında iki durak seyahat eden "gezgin köpek", Kozyatağı durağında otobüsten kendi isteğiyle indi.
Kaynak: AA
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