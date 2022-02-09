OTOBÜSE BİNEN KADININ CEP TELEFONUNU ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

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ADANA'da otobüse binen kadının arkasından gelip montunun cebindeki cep telefonunu çalıp kaçan C.A. (35), evine yapılan baskınla yakalandı. 16 suç kaydı olan C.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, 2 Şubat'ta merkez Seyhan ilçesindeki İnönü Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, durakta bir süre bekleyen A.Ç. (28), gideceği yöndeki otobüs gelince binmek istedi. Otobüsün kapısından giren A.Ç.'nin arkasından gelen bir kişi, montunun cebindeki cep telefonunu çalarak, otobüsten inip kaçtı. Telefonunun çalındığını fark eden genç kadın, durumu polise bildirdi.

'ŞEYTANA UYDUM'

Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, şüphelinin başta 'hırsızlık' olmak üzere 'dolandırıcılık', 'yankesicilik' ve 'kasten yaralama' gibi suçlardan 16 ayrı suç kaydı olan C.A. olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen C.A., polisin evine yaptığı baskın sonucu yakalandı. Gözaltına alınan C.A.?nın emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul ettiği ?Alkolün etkisiyle şeytana uydum, kadının cebindeki telefonu aldım. Çok pişmanım? dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen C.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.