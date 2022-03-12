Otobüse binen Trabzonlu vatandaşlar o sesi duyunca şaşırıyor: "O sene bu sene" - Son Dakika
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Otobüse binen Trabzonlu vatandaşlar o sesi duyunca şaşırıyor: "O sene bu sene"

12.03.2022 16:43

Otobüse binen Trabzonlu vatandaşlar o sesi duyunca şaşırıyor: "O sene bu sene" Trabzon'da toplu taşıma araçlarında kartı okutan vatandaşlar, "O sene bu sene" sözleriyle karşılaşıyor.

Otobüse binen Trabzonlu vatandaşlar o sesi duyunca şaşırıyor: "O sene bu sene"

TRABZON - Trabzon'da toplu taşıma araçlarında kartı okutan vatandaşlar, "O sene bu sene" sözleriyle karşılaşıyor.

Süper Lig yarışında liderliği rakiplerine kaptırmayan Trabzonspor'da yaşanan coşku ve heyecan kente yansımaya başladı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ndeki trafik ışıklarındaki "O sene, bu sene" görsel düzenlemesi bu sefer de toplu taşıma araçlarına yansıtıldı. Belediye bünyesindeki tüm toplu taşıma araçlarına binen vatandaşlar, kartlarını okuttuğunda duydukları ses ile şaşırıyor. Kartı okutan vatandaşlar 'dıt' veya 'yetersiz bakiye' sesi yerine artık "O sene, bu sene" sesini duyuyor.

Otobüse binen Trabzonlu vatandaşlar o sesi duyunca şaşırıyor: O sene bu sene
Otobüse binen Trabzonlu vatandaşlar o sesi duyunca şaşırıyor: O sene bu sene
Otobüse binen Trabzonlu vatandaşlar o sesi duyunca şaşırıyor: O sene bu sene

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Trabzon, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Otobüse binen Trabzonlu vatandaşlar o sesi duyunca şaşırıyor: 'O sene bu sene' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otobüse binen Trabzonlu vatandaşlar o sesi duyunca şaşırıyor: "O sene bu sene" - Son Dakika
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