Otobüse binme bahanesiyle yolcunun telefonunu çaldı - Son Dakika
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Otobüse binme bahanesiyle yolcunun telefonunu çaldı

6 saat önce

Gaziantep'te otobüse binme bahanesiyle yolcunun cep telefonunu çalarak kaçan şahıs, polis operasyonu ile yakalandı.

Otobüse binme bahanesiyle yolcunun telefonunu çaldı, System.String[]

Gaziantep'te otobüse binme bahanesiyle yolcunun cep telefonunu çalarak kaçan şahıs, polis operasyonu ile yakalandı.


Gaziantep'in Nuripazarbaşı Mahallesi'nde bulunan durakta yolcu gibi otobüse binme sırasına giren bir kişi, önündeki şahsın cebindeki telefonu çalarak kayıplara karıştı. Otobüsün güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olayın ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.


Yapılan araştırmada kimliği belirlenen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.


Yankesicilik suçlamasıyla adli makamlara sevk edilen şüpheli hakkında, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol tedbiri uygulandı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:24 Kaynak: İHA
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