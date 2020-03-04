Otobüse binmek isterken altında kalarak öldü - Son Dakika
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Otobüse binmek isterken altında kalarak öldü

6 saat önce

KAYSERİ'de Hüseyin Göker (75), durakta hareket eden halk otobüsüne binmeye çalışırken altında kalarak hayatını kaybetti.

Otobüse binmek isterken altında kalarak öldü, System.String[]

KAYSERİ'de Hüseyin Göker (75), durakta hareket eden halk otobüsüne binmeye çalışırken altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Talas ilçesindeki Halef Hoca Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin K. yönetimindeki 38 AB 068 plakalı halk otobüsü, durakta bekleyen yolcuları aldıktan sonra hareket etti. Bu sırada açık kapıdan otobüse binmeye çalışan Hüseyin Göker, dengesini kaybederek düştü. Aracın altında kalan Göker, hayatını kaybetti. Göker'in cesedi, kaza yerinde yapılan incelemeden sonra Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:18 Kaynak: DHA
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