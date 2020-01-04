Otobüse çarpan otomobil durağa daldı, yolcular son anda kaçtı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otobüse çarpan otomobil durağa daldı, yolcular son anda kaçtı - Son Dakika

Otobüse çarpan otomobil durağa daldı, yolcular son anda kaçtı

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, durakta yolcu bekleyen midibüse çarptıktan sonra yolcuların bulunduğu durağa daldı.

Otobüse çarpan otomobil durağa daldı, yolcular son anda kaçtı, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, durakta yolcu bekleyen midibüse çarptıktan sonra yolcuların bulunduğu durağa daldı. Yolcuların son anda kaçmasıyla kazada şans eseri yaralanan olmadı.


Kaza, 10.30 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 karayolu Halkevi durakları İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.B. idaresinde 41 DP 042 plakalı otomobil, D-100 karayolunda ilerlediği sırada bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, Halkevi mevkisinde durakta bekleyen otobüse arkadan çarptıktan sonra yolcuların bulunduğu durağa girdi. Bu sırada otobüs bekleyen yolcuların durumu fark ederek kaçmasıyla şans eseri kazada yaralanan olmadı. Kaza sonrası kapıları sıkılan otomobilin sürücüsü çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.


Kaza nedeniyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın çıkmaması için araçta güvenlik tedbirleri aldı. Yaralananın olmadığı kazada hasar gören araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı.


Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkiye'ye 'Supercharger'lar geliyor: Tesla 10 ayrı noktada hızlı şarj istasyonu kuracak
Oyuncu Nebahat Çehre'den yerli otomobil çıkışı: Arabamı değiştirmeyi düşünmüyorum Büyükçekmece'de otel odasında 2 kişi ölü bulundu Fare zehri içerek intihar eden adam, ardında bıraktığı mektupta eşini suçladı

Son Dakika Haberleri
18:06 Cinayet zanlısı kadından "Sana da sıra gelecek" paylaşımı - Son Dakika Haber
18:03 İran'da bir camiinin kubbesine 'intikamı' temsil eden kırmızı bayrak çekildi - Son Dakika Haber
18:01 Güney Afrika'da büyü için aslanları katlettiler - Son Dakika Haber
17:54 Şanlıurfa'da telefon kavgası: 2 gözaltı - Son Dakika Haber
17:53 Yangında mahsur kalan aileyi polis ve itfaiye kurtardı - Son Dakika Haber
17:37 Kasım Süleymani'nin kızından Ruhani'ye: Babamın intikamını kim alacak? - Son Dakika Haber
17:02 Tunceli'de nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 18:19:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otobüse çarpan otomobil durağa daldı, yolcular son anda kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]