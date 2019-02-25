Otobüse Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü: 1 Ağır Yaralı
46 dakika önce
Elazığ'da otobüse çarpan otomobil hurdaya döndü, 1 kişi ağır yaralandı.
Elazığ
'da otobüse çarpan otomobil hurdaya döndü, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, merkez Cahit Dalokay Bulvarı Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 23 DD 334 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halinde olan 23 HE 084 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sıkıştığı araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre kapalı kaldı. Polis
ekiplerinin incelemesinden sonra yol trafiğe tekrar açıldı. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:06 Kaynak: İHA
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