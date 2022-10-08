Otobüse emanet bırakılan koliden 11 kilo esrar çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin girişinde oluşturdukları uygulama noktasında otobüsü durdurup arama yaptı. Diyarbakır 'dan yola çıkan yolcu otobüsüne emanet olarak verilen kolide, 11 kilo 855 gram esrar ele geçirildi. Ekipler, uyuşturucuya el koyarken, emanete veren kişinin yakalanması için Diyarbakır'da çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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