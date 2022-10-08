Otobüse emanet bırakılan koliden 11 kilo esrar çıktı - Son Dakika
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Otobüse emanet bırakılan koliden 11 kilo esrar çıktı

08.10.2022 16:37
Otobüse emanet bırakılan koliden 11 kilo esrar çıktı

MALATYA'da, yolcu otobüsüne emanet olarak verilen kolinin içinde 11 kilo 855 gram esrar ele geçirildi.

MALATYA'da, yolcu otobüsüne emanet olarak verilen kolinin içinde 11 kilo 855 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin girişinde oluşturdukları uygulama noktasında otobüsü durdurup arama yaptı. Diyarbakır'dan yola çıkan yolcu otobüsüne emanet olarak verilen kolide, 11 kilo 855 gram esrar ele geçirildi. Ekipler, uyuşturucuya el koyarken, emanete veren kişinin yakalanması için Diyarbakır'da çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otobüse emanet bırakılan koliden 11 kilo esrar çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otobüse emanet bırakılan koliden 11 kilo esrar çıktı - Son Dakika
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