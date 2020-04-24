Otobüse fazla yolcu alanlara emniyetten denetim - Son Dakika

Otobüse fazla yolcu alanlara emniyetten denetim

-Otobüse binen yolcu: "Otobüse bindiğimde az yolcu var, şoför fazla yolcu aldı"

DÜZCE - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerince Kuyumcuzade Bulvarı'nda otobüs yolcu denetimi gerçekleştirildi. Otobüslerin koltuk sayılarına göre yolcu alınması kontrol edilirken, otobüslerde fazla olan yolcular indirildi. Ayrıca, otobüs şoförlerine de cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca Korona Virüs (Covid-19) Pandemisi tedbirleri kapsamında daha önce yolcu otobüslerinin otobüs koltuk sayılarının yarısı kadar yolcu alabileceğini açıklamasının ardından Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi. İlçe otobüslerinin Kuyumcuzade Bulvarı güzergahında denetleme yapan ekipler, koltuk sayılarına göre yolcu alınıp alınmadığını kontrol etti. Yapılan kontrollerde otobüslerde fazla olan yolcular indirilerek şoförlere ise cezai işlem uygulandı. Otobüse az kişi varken bindiğini fakat şoförün daha sonra fazla yolcu aldığı için inmek zorunda kaldığını belirten yolcu Sedat Şahin, "Biz otobüse boşken binmiştik. Yakın mesafede ineceğimiz için şoför bizi indirdi. Arabaya ben bindiğimde 10-12 kişi felan vardı. Şoför yoldan yolcu alınca iki kişi ayakta kalmıştı. Bizi otobüsten indirdi. Bizde şu anda bekliyoruz. Boş araba gelirse ona bineceğiz veya biri bizi alıp buradan gideceğimiz yere bırakacak" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde düzenlenen denetimde otobüslerin koltuk sayılarının yarısından fazla yolcu alanlara cezai işlem uygulanırken, koltuk sayıları kadar yolcu alan şoförlere de teşekkür ederek vatandaşlara maske takma konusunda da uyarılarda bulundu.