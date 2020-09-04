Otobüse maskesiz alınmayınca, sileceklere tutundu (2) - Son Dakika

'OTOBÜSÜN ÖNÜNE YAPIŞTI'

Antalya'da, maskesiz yolcunun sileceklerine tutunduğu 07 AU 0263 plakalı otobüsün şoförü Hasan Ayyıldız, DHA'ya konuştu. Yolcunun durak haricinde binmeye çalıştığını kaydeden Ayyıldız, "Aşık Veysel Caddesi üzerindeki trafik ışığında beklerken bir şahıs, durak haricinde ve maskesiz şekilde otobüse binmek istedi. Kapıya vurmaya başladı ben de durak harici yolcu alamayacağımı söyledim. Daha sonra benim olduğum tarafa doğru dolaştı. Benim yanımdaki camı yumruklamaya başladı. Alamayacağımı ve gitmesini söyledim. Daha sonra sileceklere tutunmaya başladı. Yeşil ışık yanınca, arkadaki araçların beni uyarmasıyla yavaş yavaş hareket ettim. Ben ve otobüsteki yolcular, aracın önünden çekilmesini söyledik. Ben biraz daha hareket etmeye başlayınca sağ taraftaki sileceği kopararak, kendisini yolun kenarına attı. Otobüsün önüne yapıştı. Karakola giderek şikayetçi oldum" diye konuştu.

'MASKESİZ BİNMEK İSTEYEN ÇOK OLUYOR'Benzer olaylarla sık sık karşılaştıklarını söyleyen Hasan Ayyıldız, "Maskesiz binmek isteyen kişiler çok oluyor. Ayrıca bu olayın yaşandığı bölgede çok fazla otobüse, kart basmadan binmek isteyenler oluyor. Hep mağdur olan, vatandaşla karşı karşıya gelen biz oluyoruz. Otobüse alsaydım daha fazlası olabilirdi. Belki beni darbetmeye bile kalkabilirdi" dedi.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,