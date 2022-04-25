Otobüse tutunan patenli çocuğun acı sonu - Son Dakika
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Otobüse tutunan patenli çocuğun acı sonu

25.04.2022 19:24
Otobüse tutunan patenli çocuğun acı sonu

Antalya'da patenle kayarken tutundukları hareket halindeki özel halk otobüsünün altında kalan çocuklardan biri öldü, biri yaralandı.

Antalya'da patenle kayarken tutundukları hareket halindeki özel halk otobüsünün altında kalan çocuklardan biri öldü, biri yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde çalışmasını camiden getirdiği hasırlı perdeleme ile yaptı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 17.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi Avni Tolunay Caddesi'nde meydana geldi. S.G. idaresindeki 07 AU 0400 plakalı özel halk otobüsü, kent merkezine seyir halindeyken iddiaya göre aracın arkasına 3 patenli çocuk tutundu. Çocuklardan biri otobüsün arka tekerleğinin altında kalırken, bir çocuk ise kolundan yaralandı. Olayı fark eden şoför hemen otobüsü sağa çekti. Vatandaşlar ise kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 13 yaşındaki Emin Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, kolundan yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan çocuk ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Caddenin araç trafiğine kapatılması sonucu uzun kuyruk oluştu. Kalabalık ise polisin çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis vatandaşların ve gazetecilerin görüntü almaması için cenazenin etrafını camiden getirdiği hasırla perdeleme yaptı. Sürücü S.G. de ifadesi alınmak

üzere polis merkezine götürüldü. Ölen çocuğun ayağından çıkartılan patenleri ise bir polis memuru tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. - ANTALYA

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otobüse tutunan patenli çocuğun acı sonu - Son Dakika


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