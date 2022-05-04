Otobüse tutunarak kayan patenli genç yürekleri ağza getirdi - Son Dakika
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Otobüse tutunarak kayan patenli genç yürekleri ağza getirdi

04.05.2022 13:05
Otobüse tutunarak kayan patenli genç yürekleri ağza getirdi

Beşiktaş'ta patenle kayarken tutunduğu halk otobüsünün arkasında seyreden genç yürekleri ağza getirdi.

Beşiktaş'ta patenle kayarken tutunduğu halk otobüsünün arkasında seyreden genç yürekleri ağza getirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Patenle kayan bir genç o esnada Dolmabahçe Caddesi üzerinde seyretmekte olan bir İETT otobüsünün arkasına tutunarak yolculuğuna devam etmeye çalıştı. Tehlikeli yolculuğu fark eden bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Kendinin kaydedildiğini fark eden genç, dönüp poz verecek kadar rahat tavırlar sergiledi. Gencin dengesini kaybettiği anlar yürekleri ağza getirdi. - İSTANBUL

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U19 Gelişim Ligi: Kayserispor: 1 Beşiktaş: 1 U19 Gelişim Ligi: Kayserispor: 1 Beşiktaş: 1 Sultangazi'de facianın eşiğinden dönüldü: İETT otobüsü çayırlık alana uçtu Sultangazi'de facianın eşiğinden dönüldü: İETT otobüsü çayırlık alana uçtu

Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otobüse tutunarak kayan patenli genç yürekleri ağza getirdi - Son Dakika


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