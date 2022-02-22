OTOBÜSE TUTUNARAK PATENLE KAYAN ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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OTOBÜSE TUTUNARAK PATENLE KAYAN ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

22.02.2022 22:59

İZMİR'in Bornova ilçesinde, paten süren çocukların belediye otobüsünün arkasına takılarak yaptığı tehlikeli yolculuk saniye saniye görüntülendi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, paten süren çocukların belediye otobüsünün arkasına takılarak yaptığı tehlikeli yolculuk saniye saniye görüntülendi.

Bugün saat 21.30 sıralarında Kazımdirik Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde paten süren 3 çocuğun yaptığı tehlikeli yolculuk saniya saniye görüntülendi. Alsancak Gar ile Evka 3 Metro İstasyonu arasında sefer yapan 963 numaralı belediye otobüsünün arkasına tutunarak kayan 3 çocuk, otobüsün hızına aldırmadan dakikalarca yolculuk yaptı. Otobüsün kırmızı ışıkta durduğu zamanlarda arkasından ayrılan 3 çocuğun, hareket etmesiyle birlikte tekrar yetişmek için mücadele verdiği görüldü. Çevredekilerin uyarılarına rağmen 3 çocuk bir süre bu şekilde seyahat etti.

OTOBÜSE TUTUNARAK PATENLE KAYAN ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
OTOBÜSE TUTUNARAK PATENLE KAYAN ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
OTOBÜSE TUTUNARAK PATENLE KAYAN ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOBÜSE TUTUNARAK PATENLE KAYAN ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: OTOBÜSE TUTUNARAK PATENLE KAYAN ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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