OTOBÜSE TUTUNARAK PATENLE KAYAN ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde, paten süren çocukların belediye otobüsünün arkasına takılarak yaptığı tehlikeli yolculuk saniye saniye görüntülendi.

Bugün saat 21.30 sıralarında Kazımdirik Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde paten süren 3 çocuğun yaptığı tehlikeli yolculuk saniya saniye görüntülendi. Alsancak Gar ile Evka 3 Metro İstasyonu arasında sefer yapan 963 numaralı belediye otobüsünün arkasına tutunarak kayan 3 çocuk, otobüsün hızına aldırmadan dakikalarca yolculuk yaptı. Otobüsün kırmızı ışıkta durduğu zamanlarda arkasından ayrılan 3 çocuğun, hareket etmesiyle birlikte tekrar yetişmek için mücadele verdiği görüldü. Çevredekilerin uyarılarına rağmen 3 çocuk bir süre bu şekilde seyahat etti.