Otobüse yolcu gibi binen jandarma personeli, kural ihlali yapan sürücüleri belirledi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otobüse yolcu gibi binen jandarma personeli, kural ihlali yapan sürücüleri belirledi - Son Dakika

Otobüse yolcu gibi binen jandarma personeli, kural ihlali yapan sürücüleri belirledi

6 saat önce

Otobüse yolcu gibi binen jandarma personeli, kural ihlali yapan sürücüleri belirledi Yolcu minibüsüne binen sivil jandarma, telefonla konuşan sürüyü yakaladı Kastamonu'da toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binen jandarma personeli, kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti.

Otobüse yolcu gibi binen jandarma personeli, kural ihlali yapan sürücüleri belirledi

Yolcu minibüsüne binen sivil jandarma, telefonla konuşan sürüyü yakaladı

KASTAMONU - Kastamonu'da toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binen jandarma personeli, kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti.

İçişleri Bakanlığının yolcu taşıyan araçlara yönelik özel denetim emri kapsamında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından araçlarda denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücü ve yolculara ceza kesilirken, bazı otobüs ve yolcuların kurallara uyduğu belirlendi.

Kastamonu- İnebolu karayolunda sivil olarak yolcu otobüsüne binen jandarma personeli, emniyet kemeri takmama, cep telefonuyla görüşme gibi kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti. Kural ihlali yapan sürücülerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendiği denetimde araçlar, Toprakköprü ve Uğrak köyü mevkilerinde jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Burada araçta bulunan jandarma personeli yolculara kendisini tanıttı. Yolcular, denetimden dolayı jandarma personeline teşekkür etti. Ekipler, denetimlerde bir sürücüye seyir halinde cep telefonu kullandığı gerekçesiyle para cezası uyguladı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sivil giyinen Jandarma Trafik Tim Personeli, Kastamonu'dan İnebolu ilçesine sefer yapan özel bir firmaya ait otobüse yolcu olarak binerek, yolculuk esnasında şoför ve yolcuların hareket tarzlarını denetlenmiştir. Yapılan denetlemede otobüs şoförünün seyir halindeyken cep telefonu kullandığı tespit edilerek, şoföre 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 73/c maddesini ihlal suçundan idari ceza uygulanmıştır. İnebolu ilçesinden Kastamonu'ya yolcu taşıyan başka bir firmaya ait otobüste benzer denetlemede ise şoförün trafik kurallarına uyduğu yolcuların emniyet kemerlerini taktıkları görülmüştür. Merkez ilçe Taşköprü ve İnebolu yolu Uğrak köyü mevkisinde durdurulan otobüslerde sivil kıyafetli jandarma tim personeli, yolculara kendilerini tanıtmış ve durumu açıklayarak emniyet kemeri takılmaması durumunda olası bir kaza anında savrulma, araçtan fırlama ve devrilen aracın altında kalma sebebiyle ölümle sonuçlanabilecek olaylar meydana geldiği ve mutlaka yolcuların emniyet kemeri takmalarının gerektiği ile ilgili bilgilendirme yapmıştır. Yapılan araştırmalar seyir halinde iken cep telefonu kullanmanın, 0,50 promil alkol etkisi altında araç kullanmayla eşdeğer olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda alkollü iken araç kullanmamanın kanuni bir zorunluluk olmasının yanında vicdani bir sorumluluk olduğu da büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve güvenli ortamda seyahat etmeleri için etmeleri maksadıyla sivil kıyafetli jandarma trafik personeli tarafından özellikle otobüslerde denetim faaliyetleri devam edecektir"

Otobüse yolcu gibi binen jandarma personeli, kural ihlali yapan sürücüleri belirledi

Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:29 Kaynak: İHA

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