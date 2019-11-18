Otobüsle gönderilen koliden uyuşturucu çıktı
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İstanbul'dan Giresun'a gönderilen koli içinde uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 07:26 Kaynak: AA
İstanbul'dan Giresun'a gönderilen koli içinde uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
Otobüs terminalinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde, İstanbul'dan gönderilen bir koli içinde, bir kilo 65 gram skunk maddesi bulundu.
Koliyi teslim almaya gelen A.Ö, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Giresun Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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