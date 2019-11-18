Son Dakika Haberleri: Otobüsle gönderilen koliden uyuşturucu çıktı
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Otobüsle gönderilen koliden uyuşturucu çıktı

6 saat önce

İstanbul'dan Giresun'a gönderilen koli içinde uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Otobüsle gönderilen koliden uyuşturucu çıktı, System.String[]

İstanbul'dan Giresun'a gönderilen koli içinde uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Otobüs terminalinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde, İstanbul'dan gönderilen bir koli içinde, bir kilo 65 gram skunk maddesi bulundu.

Koliyi teslim almaya gelen A.Ö, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Giresun Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 07:26 Kaynak: AA
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