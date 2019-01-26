Son Dakika Haberleri: Otobüsle Kafa Kafaya Çarpıştı..o Anlar Kameraya Yansıdı

Otobüsle Kafa Kafaya Çarpıştı..o Anlar Kameraya Yansıdı

10 dakika önce

Bursa'da dikkatsiz bir şekilde yolun ortasından dönüş yapan otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

Otobüsle Kafa Kafaya Çarpıştı..o Anlar Kameraya Yansıdı, System.String[]
Bursa'da dikkatsiz bir şekilde yolun ortasından dönüş yapan otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen halk otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'ndeki kaza saat 11.00 sıralarınlda meydana geldi. 38 yaşındaki Eyüp İ. yönetimindeki 16 FT 247 plakalı otomobil Süleyman Çelebi Türbesi yakınlarında Çekirgi yönüne dönmek için yolun ortasından U dönüşü yaptı.

Otomobil dönüş sonrası karşı şeride geçerek Altıparmak yönüne seyreden Fuat K. idaresindeki (39) kullandığı 16 M 00177 plakalı özel halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada Şahin marka otomobilin sürücüsü ile otobüsteki yolculardan Ebru S. yaralandı. Yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, iki yaralının da hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:19 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
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