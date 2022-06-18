Otobüsle kente uyuşturucu getiren şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Otobüsle kente uyuşturucu getiren şahıs tutuklandı

18.06.2022 11:21
Otobüsle kente uyuşturucu getiren şahıs tutuklandı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kente uyuşturucu getiren şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kente uyuşturucu getiren şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Sinanpaşa ilçesi Kırka beldesinde ikamet eden ve 'uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan (2) adet suç kaydı bulunan Ö.K. isimli şahsın İzmir'den kente uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgi aldı. Şahsı takibe alan ekipler Uşak-Afyonkarahisar yolu Ayvalı köyü yol ayrımında şahsın otobüsten inmesi üzerine şüpheliyi gözaltına aldı. Şahsın yapılan üst aramasında 100 gram skunk olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 217 adet regapen isimli sentetik uyuşturucu ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ö.K., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otobüsle kente uyuşturucu getiren şahıs tutuklandı - Son Dakika

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