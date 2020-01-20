Otobüsle otomobilin çarpışma anı kameraya yansıdı - DÜZCE - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otobüsle otomobilin çarpışma anı kameraya yansıdı - DÜZCE - Son Dakika

Otobüsle otomobilin çarpışma anı kameraya yansıdı - DÜZCE

6 saat önce

Düzce'de belediye otobüsüyle otomobilin çarpışma anı araç kamerasınca kaydedildi.

Düzce'de belediye otobüsüyle otomobilin çarpışma anı araç kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Kalıcı Konutlar'a yolcu taşıyan belediye otobüsü, Cedidiye Mahallesi Celal Kasapoğlu Caddesi'nde Nabi Sokak'a girmek için manevra yapan otomobille çarpıştı.

Kazada otobüsteki 4 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Otobüsteki kameraya yansıyan görüntülerde kadın sürücünün kullandığı otomobilin seyir halindeki otobüsün önünde manevra yapması ve iki aracın çarpışması yer alıyor.

Kayıtların devamında çarpışmanın şiddetiyle otobüsteki yolcuların yere düştükleri, yolcuların otomobil sürücüsüne tepki gösterdiği görülüyor.

Otobüsle otomobilin çarpışma anı kameraya yansıdı - DÜZCE

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:34 Kaynak: AA
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