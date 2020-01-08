Otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol, jandarma ve polis ekiplerinin incelemesi ve araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Melik Bağın yönetimindeki 34 FA 8756 plakalı otobüs ile İzzet Diler'in kullandığı 65 DB 802 plakalı otomobil, Ağrı- Erzurum E-80 kara yolu Sarıcan Deresi mevkisinde çarpıştı.

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