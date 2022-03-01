Otobüsle uyuşturucu kaçıran 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Otobüsle uyuşturucu kaçıran 2 kişi yakalandı

01.03.2022 11:19

Otobüsle uyuşturucu kaçıran 2 kişi yakalandıKAYSERİ Kayseri'de yolcu otobüsü ile şehirlerarasında uyuşturucu madde kaçıran 2 şahıs, uygulama noktasında yapılan denetimlerde yakalandı.

Otobüsle uyuşturucu kaçıran 2 kişi yakalandı

KAYSERİ Kayseri'de yolcu otobüsü ile şehirlerarasında uyuşturucu madde kaçıran 2 şahıs, uygulama noktasında yapılan denetimlerde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda T.Y. ve Y.T.'nin yolcu otobüsü ile batı illerinden uyuşturucu getireceği bilgisine ulaşıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, T.Y. ve Y.T.'nin içinde bulunduğu yolcu otobüsü, Ankara yolu uygulama noktasında durduruldu. Otobüste narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 1 kilo uyuşturucu madde bulundu.

Ele geçirilen materyallere el konulurken, T.Y. ve Y.T. de gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Otobüsle uyuşturucu kaçıran 2 kişi yakalandı
Otobüsle uyuşturucu kaçıran 2 kişi yakalandı
Otobüsle uyuşturucu kaçıran 2 kişi yakalandı

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Kayseri'de yolcu otobüsünde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Kayseri'de yolcu otobüsünde 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 36 kişi tutuklandı Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 36 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otobüsle uyuşturucu kaçıran 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otobüsle uyuşturucu kaçıran 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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