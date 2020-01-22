Otobüsle uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı - Son Dakika
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Otobüsle uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

7 saat önce

Osmaniye'de bir yolcu otobüsünde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

Otobüsle uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı, System.String[]

Osmaniye'de bir yolcu otobüsünde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.


Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, şehirler arası yolcu otobüsünde R.B. isimli şahsın 3 kilo 600 gram esrar taşıdığı ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüyle ortak operasyon düzenledi.


Diyarbakır'dan Mersin'e giden otobüsü durduran ekipler, bir yolcunu bagajında 3 kilo 600 gram esrar ele geçirdi. Bagajın sahibi R.B., gözaltına alındı.


Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Diyarbakır, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:48 Kaynak: İHA
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