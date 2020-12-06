'Otobüsler çalışıyor, marketler açık' dedi cezadan kurtulamadı - Son Dakika

'Otobüsler çalışıyor, marketler açık' dedi cezadan kurtulamadı

06.12.2020 00:58
'Otobüsler çalışıyor, marketler açık' dedi cezadan kurtulamadı, System.String[]

Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan kişi, Fatih'te Aksaray'daki denetim noktasına takıldı.

Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan kişi, Fatih'te Aksaray'daki denetim noktasına takıldı. Ceza yiyen vatandaş ilginç bir savunma yaparak, "Otobüsler çalışıyor, marketler açık, ben de çıktım tezgahımı açacaktım" dedi.

Fatih Aksaray'da polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Kısıtlama kapsamında yaya ve araçlarıyla geçenleri polis kontrol ederek, izin belgelerini sordu. Polis, yaya olarak giden S.K., isimli bir vatandaşı sorguladı. Yaptığı kontrolde izin belgesinin olmadığını fark ederek, hakkında işlem yapmak istedi. Ancak S.K, ceza yememek için türlü türlü bahaneler üretmeye başladı.

Bahaneleri dinlemeyen polis ekipleri, izni olmadan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL ceza yazarak, hakkında işlem yaptı.

Yediği cezaya itiraz etmek isteyen ve hakkında yapılan işlemi inkar eden S.K, "Ne cezası. Bir ihbar olmuştur, ondan duyulmuştur. Evet izinsiz çıktım. Sokağa çıkma kısıtlamasını duydum. Ama orada bakkal açık, market açık, otobüsler de çalışıyor diye ben de çıktım. Çantamda malzemelerim var, tezgahımı açıp, işime bakacaktım. Biz kapıdan çıkınca iki dakikada otobüs durağımız olduğu için, otobüsler de çıktığı için biz de çıkmak zorunda kaldık. Şarj satıyorum, kulaklık satıyorum, belki birinin ihtiyacı olur diye geldim" şeklinde konuştu.

Polis, yaptığı işlemin ardından S.K.'yı evine gönderdi. - İSTANBUL

Fatih, Polis, Ceza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Otobüsler çalışıyor, marketler açık' dedi cezadan kurtulamadı - Son Dakika


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