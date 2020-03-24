Otobüslerde alınan korona virüs tedbirlerinden yolcu ve firmalar memnun - Son Dakika
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Otobüslerde alınan korona virüs tedbirlerinden yolcu ve firmalar memnun

6 saat önce

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarının yüzde 50'lik doluluk oranları ile sefer yapması kararı otobüs şirketleri ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Otobüslerde alınan korona virüs tedbirlerinden yolcu ve firmalar memnun, System.String[]

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarının yüzde 50'lik doluluk oranları ile sefer yapması kararı otobüs şirketleri ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.


İçişleri Bakanlığı, valiliklere yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik ek genelge gönderdi. Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde vatandaşlar toplu taşıma araçlarında bilet alırken firmalar arada bir koltuk mesafe kalacak şekilde bilet satışı yaptı. Araç içinde yolcuların oturma şekli ise yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde arada bir koltuk boş bırakılacak şekilde yapıldı. Genelge kapsamında korona virüs salgınında en başta gelen risk unsurlarından biri olan vatandaşların toplu bulunduğu alanlarda koruma mesafesine vatandaşlar daha fazla dikkat etmeye başladı.


"40 kişilik olan araçlarımızda 20 yolcu alabilmemiz söz konusu"


Otobüslerdeki yolcu sayılarını koltuk sayısının yarısına göre ayarlandığını söyleyen özel bir firmanın Denizli Bölge Müdürü Ali Yılmazer, "Dün gelen genelgeye göre yüzde 50. Yani araçta kaç koltuk var? Mesela 40 kişilik olan araçlarımızda 20 yolcu alabilmemiz söz konusu. Bundan dolayı da en son uyguladığımız araçlarda da sol taraflar tekli koltuk, aralarında birer koltuk boş bırakarak sağ tarafa da tek koltuk bırakarak uygulamaya geçtik. Uygulamaya devam edeceğiz bundan sonraki araçlarımızda. Korona virüsünün oluşmasıyla birlikte ülke genelinde turizm olarak biz sefer azalttık, uçaklar da Denizli bölgesinde şu anda iptal. Biz de elimizden geldiği kadar yolcularımıza cevap vermeye gayret ediyoruz. Ne yapıyoruz? İstanbul seferleri için günde sabah bir tane akşam bir tane, Ankara seferleri için de gündüz iki tane gece iki tane sefer olarak ihtiyaçlara karşılık vermeye çalışıyoruz" dedi.


Genelge vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı


Denizli'den İzmir'e özel bir iş için yolculuk yapacak olan Ertuğrul Mercan genelgeye baştan sonuna kadar katıldığını söyledi. Mercan, "Güzel bir yaklaşım, çünkü virüs bir metre mesafe olduktan sonra geçme riski biraz daha azalıyor. Bu konuda çok iyi bir düşünce, baştan sona katılıyorum" diye konuştu.


Başka bir vatandaş Suat Mom ise genelge hakkında tek seferlere bile düşürülebileceğini dile getirdi. Mom, "Doğru bir uygulama hatta tek sefere bile düşürülebilir çünkü insan sağlığı söz konusu" dedi. - DENİZLİ

İçişleri Bakanlığı, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:06 Kaynak: İHA

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