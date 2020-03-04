Otobüslerde antibakteriyel temizlik çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otobüslerde antibakteriyel temizlik çalışması - Son Dakika

Otobüslerde antibakteriyel temizlik çalışması

6 saat önce

Son dönemlerde artan enfeksiyonel hastalıklara karşı önlemlerini arttıran Adıyaman Belediyesi, belediyeye ait şehir içi otobüslerde rutin olarak gerçekleştirdiği antibakteriyel temizlik çalışmalarını sıklaştırdı.

Otobüslerde antibakteriyel temizlik çalışması, System.String[]

Son dönemlerde artan enfeksiyonel hastalıklara karşı önlemlerini arttıran Adıyaman Belediyesi, belediyeye ait şehir içi otobüslerde rutin olarak gerçekleştirdiği antibakteriyel temizlik çalışmalarını sıklaştırdı.


Özellikle son dönemlerde artan bulaşıcı hastalıkları önleyebilmek için sıklaştırılan çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, enfeksiyonel rahatsızlıklara karşı belediye otobüslerinde gerçekleştirilen antibakteriyel dezenfekte işlemlerinin rutin olarak devam ettiğini dile getirerek, bundaki amaçlarının toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların hijyenik bir şekilde yolculuk etmelerini sağlamak olduğunu söyledi.


Hijyen temizliği esnasında kesinlikle kimyasal çözücüler kullanılmadığını da sözlerine ekleyen yetkililer, "Yapılan temizlik işlemi biyolojik temizlik olup yüzeyler probiyotik malzeme ile temizlenmektedir. İnsan sağlığına hiç bir zararı olmayan bu biyolojik temizlik ile yüzeyde oluşabilecek bakterilerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini minimuma indirmeyi hedefliyoruz. Otobüslerimizde bu hijyen temizliği düzenli olarak yapılmaya devam edecektir" diye konuştu.


Her gün binlerce yolcunun kullandığı otobüslerde uygulanan temizlik çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise yetkililere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:56 Kaynak: İHA
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