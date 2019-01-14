Son Dakika Haberleri: Otobüslerde Fenalaşan İki Yolcuyu Şoförler Hastaneye Yetiştirdi

Otobüslerde Fenalaşan İki Yolcuyu Şoförler Hastaneye Yetiştirdi

47 dakika önce

Kahramanmaraş'ta bindikleri halk otobüslerinde fenalaşan iki yolcu, şoförler tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Kahramanmaraş'ta bindikleri halk otobüslerinde fenalaşan iki yolcu, şoförler tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesinde Oğuz Çolak'ın kullandığı halk otobüsü seyir halindeyken yolculardan Ayşenur Yardımumar fenalaştı.

Diğer yolcuların bilgi vermesi üzerine şoför Çolak, güzergahtan çıkarak Yardımumar'ı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne ulaştırdı.

Yolcuların yardımıyla otobüsten indirilerek sedyeye taşınan Yardımumar, acil serviste tedavi altına alındı.

Yardımumar'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yusuf Özbek'in kullandığı halk otobüsünde yolculuk yapan Esme Katılmış da tansiyona bağlı rahatsızlık geçirdi.

Durumu fark eden Özbek, yolcusunu Necip Fazıl Şehir Hastanesi acil servisin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:31 Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Necip Fazıl Kısakürek, Kahramanmaraş, Güncel
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