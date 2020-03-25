Otobüslerde korona virüs denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otobüslerde korona virüs denetimi - Son Dakika

Otobüslerde korona virüs denetimi

26 dakika önce

DÜZCE(İHA) – ? İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu ulaşım araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesi ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına yönelik Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri...

Otobüslerde korona virüs denetimi, System.String[]

DÜZCE(İHA) – ? İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu ulaşım araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesi ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına yönelik Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; İlimizdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları (şehirlerarası yolcu otobüsleri dahil); geçici bir süreliğine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50'si oranında yolcu kabul edecek; araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacaktır. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir içi hizmet veren yolcu otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Şehirdeki farklı noktalarda denetim yapan ekipler, toplu taşıma araçlarını tek tek durdurarak yolcu sayılarını ve yolcuların güvenli mesafede oturup oturmadığını kontrol etti. Ekipler, kurallara uymayan yolcuları ve şoförleri ikaz etti. Denetimlere periyodik aralıklarla devam edileceği belirtildi.

"Evde kal " çağrısı dolayısıyla Düzce'de toplu ulaşım araçlarında yoğunluk gözlenmedi. - DÜZCE

Zabıta Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:30 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi Bakan Koca, gündeme oturan "kit ihracatı" tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler değil Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
ABD, 2 trilyon dolarlık ekonomiyi kurtarma paketini hayata geçiriyor ABD, 2 trilyon dolarlık ekonomiyi kurtarma paketini hayata geçiriyor         
16:52
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı         
16:40
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı         
16:27
Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak         
16:21
Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım         
16:16
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu         
16:13
Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:08
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı         
16:06
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi 7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi         
16:05
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde         
15:50
Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı         
15:49
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi         
15:42
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak         
15:35
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi         
15:27
Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti         
15:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 16:56:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otobüslerde korona virüs denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]