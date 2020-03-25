Otobüslerde korona virüs denetimi - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – ? İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu ulaşım araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesi ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına yönelik Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; İlimizdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları (şehirlerarası yolcu otobüsleri dahil); geçici bir süreliğine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50'si oranında yolcu kabul edecek; araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacaktır. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir içi hizmet veren yolcu otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Şehirdeki farklı noktalarda denetim yapan ekipler, toplu taşıma araçlarını tek tek durdurarak yolcu sayılarını ve yolcuların güvenli mesafede oturup oturmadığını kontrol etti. Ekipler, kurallara uymayan yolcuları ve şoförleri ikaz etti. Denetimlere periyodik aralıklarla devam edileceği belirtildi.

"Evde kal " çağrısı dolayısıyla Düzce'de toplu ulaşım araçlarında yoğunluk gözlenmedi. - DÜZCE