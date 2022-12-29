Havaalanı otobüslerinde unutulanlar şaşkına çevirdi! Muhabbet kuşundan erkek çocuğuna kadar bırakan var - Son Dakika
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Havaalanı otobüslerinde unutulanlar şaşkına çevirdi! Muhabbet kuşundan erkek çocuğuna kadar bırakan var

30.12.2022 09:39

İstanbul Havalimanı'na ulaşım hizmeti veren Havaist, otobüslerinde yolcuların unuttuğu eşyalar kayıp eşya odasında bekletiliyor. Otobüslerde bir yılda ortalama 12 bin parça eşya unutulurken, bunların arasında muhabbet kuşundan, müzik aletlerine kadar onlarca ürün bulunuyor. Unutulan en ilginç şey ise İstanbul Havalimanı'ndan Beylikdüzü'ne giden bir ailenin otobüste çocuğunu bırakması oldu.

İstanbul Havalimanı'nda yolcu taşımacılığı faaliyeti için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından yetkilendirilen Havaist, İstanbul'un 51 farklı noktasından 11 hattan yolcu taşımacılığı yapıyor. Ulaşım firmasında yolculuk eden bazı vatandaşlar ya çantalarını ya da özel eşyalarını otobüste unutuyor.

UNUTULAN MUHABBET KUŞUNA ÇALIŞANLAR BAKIYOR

Firma unutulan eşyaların sahiplerine ulaştırmak için özel bir sistem kurdu. 2022 yılında sisteme kaydedilen 11 bin 555 kayıp eşyadan 9 bin 464'ü sahiplerine teslim edildi. Gitar, Ruslara özgün müzik aleti, kitap gibi çok sayıda eşya firmanın kayıp eşya bürosunda sahiplerini bekliyor. Büro yetkilileri 1 ay önce otobüste unutulan muhabbet kuşuna ise gözü gibi bakıyor.

TESLİM EDİLMEYEN ÜRÜNLER İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GİDİYOR

Unutulan eşyalar için uygulanan sistem ile ilgili açıklamalarda bulunan Havaist kayıp eşya bürosu sorumlusu Davut Tuğlu, "Burada yolcularımızın kayıp eşyalarını teslim etmekle hükümlüyüz. 2022 yılı itibariyle bir yıl boyunca kayıp eşyada 12 bin rakamına ulaştık. Bu da ayda bin adet eşya yapıyor. Kaptanlarımız seferin ardından araç içi denetimlerini yapar, bu esnada unutulan bir eşya varsa bunun fotoğrafını çeker bize iletir. Biz teslim aldığımız eşyayı sisteme girdikten sonra her semtin raflama sistemine eşyayı koyarız. Yolculara teslim etmek için eşyaları burada bekletiriz. Eşyaları yüzde 85 teslim etme oranımız var. Teslim alınamayan eşyaları bir süre sonra Darülaceze, belediyeler ve yardım kuruluşlarına bırakıyoruz" dedi.

ÇOCUĞUNU UNUTAN BİLE VAR

Yaşadıkları en ilginç olayı anlatan Davut Tuğlu, "Havalimanı- Beylikdüzü hattımızda bir aile seyahat ediyor. Yan koltukta da çocukları uyuyordu. Uyuya kalan çift Beylikdüzü'ne geldiğinde otobüsten iniyor ama çocuklarını otobüste unutuyor. Kaptanımız otobüsü kontrol ettiğinde uyuyan bir çocuğa rastlıyor. Kaptanımızı durumu fotoğraflayarak bize bildiriyor. Çocuk çok ağlıyordu. Kaptanımız çocuğu bize teslim etti ardından aile bize ulaştı. Bir süre sonra aile buraya gelerek çocuklarını teslim aldı bize çok teşekkür etti" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Beylikdüzü, İstanbul, Çocuk, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Havaalanı otobüslerinde unutulanlar şaşkına çevirdi! Muhabbet kuşundan erkek çocuğuna kadar bırakan var - Son Dakika

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