Otobüslerde yeni tarifeler belli oldu - Son Dakika

Otobüslerde yeni tarifeler belli oldu

Manisa'nın içinde bulunduğu 15 ilde 28 Mart'tan beri devam eden seyahat kısıtlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrası 1 Haziran itibariyle kalktı.

Otobüslerde yeni tarifeler belli oldu, System.String[]

Manisa'nın içinde bulunduğu 15 ilde 28 Mart'tan beri devam eden seyahat kısıtlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrası 1 Haziran itibariyle kalktı. Seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte her gün 5-6 bin yolcunun taşındığı Manisa- İzmir arası seyahat başlarken daha önce 15 TL olan bilet fiyatları da 20 TL olarak belirlendi.


Seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından Manisa'dan iki firma 49 araçlı Manisa Seyahat firması ile 11 araçlı Muradiye Birlik Taşımacılık Kooperatifi dezenfekte edilerek servislere başladı. Yolcular ateşleri ölçülerek otobüslere alındı. Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde firmaları ziyaret ederek yetkililerden bilgi alırken, yeni bilet fiyat tarifesine göre Manisa-İzmir arası 20 TL, Manisa- Menemen 15 TL, Manisa- Aliağa 20 TL, Manisa-Şakran 25 TL, Manisa- Bergama 30 TL, Manisa- Dikili 35 TL olduğu öğrenildi.


Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, "Covid-19 süreci başlayınca Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla 28 Mart'ta iller arası seyahat kısıtlaması getirildi. Tabi bu süreçte yaklaşık 2 aydır bu esnafımız çalışmamaktadır. belirli bir ekonomik kriz içerisine de girdiklerini görüyoruz. ama en son 28 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımız yapmış olduğu açıklama ile 15 ilde seyahat kısıtlamasının 1 Haziran itibariyle kaldırıldığını söyledi. Manisa Seyahat ve Muradiye Birlik olarak firmamız var bizim üyemiz olan. Manisa Seyahat Manisa-İzmir arası taşımacılık yapıyor yıllardan beri. Muradiye Birlik firmamız ise Menemen, Bergama, Şakran, Aliağa, Dikili'ye kadar yolcu taşımacılığı yapıyor." dedi.


Fiyat artışı yüzde 30-35 arasında oldu


Şoför esnafının araçlarını en iyi şekilde dezenfekte ederek çalışmaya başladığını belirten Karaağaç, "1 Haziran itibariyle hizmete başladılar. Bu süreçte yolcu kapasitelerinin de yarısı olduğundan dolayı yüzde 50 kapasiteyle örnek verecek olursak 46 kişilik bir otobüs 23 kişi alacak. Bunun da ekonomik bir sıkıntıya neden olacağından, bakanlığımızın yapmış olduğu taban ve tavan fiyat ücreti var. Yüzde 50, yüzde 70 illere göre belirli bir artırım durumu vardı ama bizim esnafımız yaptığı çalışma neticesinde yaptıkları fiyat artışını yüzde 30-35 gibi yaptılar. Fiyat tarifelerini ayarladılar. Tabi esnafımızın mağduriyetleri var. Devletimizden, hükümetimizden bazı beklentilerimiz var. Şoför esnafımızı belli bir fedakarlık yapıyor zaten. Şehir içi olsun, şehirler arası olsun, toplu taşıma olsun, Yolcu sayısı düştüğünden dolayı kazançlarında baya düşüşler var. Bu ne oluyor vatandaşlara yansımış oluyor zam yaparak. Devletimizden, hükümetimizden tüm şoför esnafına ÖTV'siz, KDV'siz bir çalışma yapılarak destek verilmesini istiyoruz. Böyle bir destek sağlanırsa bizde fazla zam yapmamak durumunda kalırız. Vatandaşlarımıza hak veriyoruz. Onlarda gerçekten büyük sıkıntı yaşadılar. Bizim esnafımız da bu işi yapıyor, evine ekmek götürüyor. Muhakkak ki zarar etmemesini isteriz. Tüm yolcularımız gönül rahatlığıyla araçlarımıza binebilirler. Araçlarımız dezenfekte olmuştur. Vatandaşlarımızdan ricamız sosyal mesafeye uymaları, maske takmalarıdır. Bir an önce bu beladan kurtulmamızı talep ediyoruz" diye konuştu.


İzmir-Manisa arasında 20 dakikada bir araç kalkacak


Manisa Seyahat Yönetim Kurulu Başkanı Levent Zibeller, "Araçlarımız eski aynı düzende çalışmaya devam ediyor. İlk arabamız saat 05.30'da, son arabamız ise 22.00'dadır. Arabalarımız 20'şer dakika arayla sosyal mesafeye uyarak yüzde 50 kapasite şeklinde çalışmaya devam ediyor. Fiyat konusunu da ayarladık. Hiçbir sorun yaşamıyoruz yolcularımızdan. Daha da iyi olacağını ümit ediyorum" dedi.


Her gün 49 aracın hareket halinde olduğunu açıklayan Zibeller, Manisa-İzmir arası karşılık çalıştıklarını söyledi.


Yüzde 50 yolcu kapasitesiyle çalışacaklar


Manisa Muradiye Birlik Taşımacılık Kooperatifi Başkanı Mustafa Uzun ise şunları söyledi: "Manisa-Menemen arası 11 tane aracımız var. 30 dakika ve 45 dakika arayla çalışmaktayız. 11 olan tarifemizi 15 yaptık. Yüzde 50 yolcu kapasitesiyle çalışacağız. Arabalarımız 29'ar kişilik. Bu araçlarımıza 14-15 kişi alarak hizmet vermekteyiz. Yolcularımıza elimizden geldiği kadar uyarılarda bulunacağız. sosyal mesafe, maske, dezenfektan konusunda uyarılarımızı yapacağız. Hayırlısı olsun Allah'tan kazasız belasız yolculuklar diliyoruz. Günlük ortalama 500 kişilik yolcu kapasitemiz var." - MANİSA

Manisa, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 01:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Otobüslerde yeni tarifeler belli oldu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak? Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor Ukrayna'dan vatandaşlarına "Tatil için Türkiye'ye gidin" çağrısı 3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak Şans oyunlarında yeni dönem! Bu gece yarısından itibaren internetten oynanabilecek Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor         
19:26
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı         
19:04
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı         
18:55
Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı         
18:46
Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun "vekil transferi" açıklamasına üstü kapalı yanıt: Seçimlere kendi gücümüzle katılacağız         
18:27
Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi         
18:11
Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti         
18:11
Son Dakika: Son Dakika: "Ezan" tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı         
17:58
George Floyd eylemlerinde polis ve eylemciler karşılık diz çöktü George Floyd eylemlerinde polis ve eylemciler karşılık diz çöktü         
17:56
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu         
17:52
Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı         
17:51
ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı         
17:37
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar         
17:37
Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı         
17:30
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor         
17:27
Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya AK Parti'den tepki: Şiddetle kınıyoruz Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya AK Parti'den tepki: Şiddetle kınıyoruz         
17:22
Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi         
17:18
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız         
17:11
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok 97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok         
17:08
ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti         
17:06
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi         
16:55
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam         
16:49
NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü         
16:38
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi         
16:29
İngiltere'de ilginç İngiltere'de ilginç "yeni normal" kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek         
16:04
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti         
15:58
Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş         
15:47
"Ezan" tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı         
15:47
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı 48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı         
15:37
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2020 19:48:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otobüslerde yeni tarifeler belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]