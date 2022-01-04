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Otobüslerden hırsızlık yapıyordu, 15 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Otobüslerden hırsızlık yapıyordu, 15 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı

04.01.2022 18:43
Otobüslerden hırsızlık yapıyordu, 15 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı

Sakarya'da dinlenme tesislerinde mola veren otobüslerden hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı jandarma ekipleri tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya'da dinlenme tesislerinde mola veren otobüslerden hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı jandarma ekipleri tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Hendek mevkiinde bulundan dinlenme tesislerinde mola veren otobüslerde gerçekleşen hırsızlıklar jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde şüpheli tespit edildi. Kendisini acındırarak kayıtsız olarak bindiği otobüslerin dinlenme tesisinde mola verdiği esnada yolcuların dizüstü bilgisayar ve telefon gibi maddi değeri yüksek eşyalarını çaldığı belirlenen N.D.'nin bu şekilde defalarca hırsızlık gerçekleştirdiği tespit edildi. Gözaltına alınan N.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan 15 suç kaydı bulunan N.D.'yi İstanbul'dan kayıtsız olarak taşıdığı tespit edilen otobüs firmalarına da 5 bin TL idari para cezası uygulandı.

(İHA)

Otobüslerden hırsızlık yapıyordu, 15 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı

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TEM Otoyolu, Jandarma, Sakarya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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