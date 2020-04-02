Otobüslere koronavirüs denetimi - Son Dakika

Otobüslere koronavirüs denetimi

ANTALYA'da polis, koronavirüs salgınına karşı toplu taşıma araçlarında alınan tedbirler kapsamında denetim yaptı. Denetimlerde, fazla yolcu aldığı için kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, koronavirüs salgınına karşı toplu taşıma araçlarında alınan tedbirler kapsamında, Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde seyreden araçlarda denetim yaptı. Otobüse binen polis ekipleri, içinde bulunan yolcu sayısını ve evrakları kontrol etti. Denetimler sırasında fazla yolcu alan ve kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi, fazla yolcular indirildi.