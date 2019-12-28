Otobüsleri yolda kalan sporcu kafilesi, Karayollarının müdahalesiyle kamp merkezi ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otobüsleri yolda kalan sporcu kafilesi, Karayollarının müdahalesiyle kamp merkezi ulaştı - Son Dakika

Otobüsleri yolda kalan sporcu kafilesi, Karayollarının müdahalesiyle kamp merkezi ulaştı

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor'un teknik heyetini ve futbolcuları taşıyan otobüs, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kamp merkezine güçlükle ulaşabildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor'un teknik heyetini ve futbolcuları taşıyan otobüs, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kamp merkezine güçlükle ulaşabildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediyespor kafilesi, devre arası kamp çalışmaları için dün otobüsle Antalya'ya hareket etti.

Teknik heyet ve futbolcuların bulunduğu otobüs, Konya-Antalya kara yolu Alacabel geçidinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı.

Karayolları ekibinin yolu açmasının ardından kafileyi taşıyan otobüsle diğer araçlar yollarına devam etti.

Otobüsleri yolda kalan sporcu kafilesi, Karayollarının müdahalesiyle kamp merkezi ulaştı

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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