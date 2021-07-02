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Otobüslerin kapasitesi arttı, ama fiyatlar aynı kaldı - Son Dakika

Otobüslerin kapasitesi arttı, ama fiyatlar aynı kaldı

02.07.2021 11:11
Otobüslerin kapasitesi arttı, ama fiyatlar aynı kaldı, System.String[]

1 Temmuz'dan itibaren otobüslerin yolcu taşıma kapasitesi yüzde 100'e çıktığı için firma temsilcileri sevinçli olsa da, vatandaşlar aynı kalan fiyatlara tepkiliDünyayı etkileyen korona virüs nedeniyle aylardır şehirlerarası otobüsler yüzde 50 kapasite ile çalıştı.

1 Temmuz'dan itibaren otobüslerin yolcu taşıma kapasitesi yüzde 100'e çıktığı için firma temsilcileri sevinçli olsa da, vatandaşlar aynı kalan fiyatlara tepkili

Dünyayı etkileyen korona virüs nedeniyle aylardır şehirlerarası otobüsler yüzde 50 kapasite ile çalıştı. Bu süreçte yolculuk eden vatandaşlar, yan taraftaki boş koltuğun bilet fiyatını da ödemek zorunda kaldı. Yüzde 50 kapasiteye geçmeden önce uygulanan fiyata yaklaşık yüzde 100 zam yapılarak hayata geçirilen yeni fiyatlar vatandaşlar tarafından anlayışla karşılanmıştı. Vatandaşlar yeniden normalleşmeye geçildiğinde fiyatlarda düşüş olacağını beklerken, hayal kırıklığına uğradı. Eskişehir otogardan yola çıkan vatandaşlar, 1 Temmuz'dan sonra fiyatların aynı olmasına tepki gösterdi. Firma temsilcileri de durumun farkında olduğunu söyleyerek; hem vatandaşlardan anlayış hem de yetkililerin konuyu ele alması bekliyor.

"Bir düzenleme yapılabilir"

Eskişehir otogarında bulunan bir firmanın il müdürü Kerim Top, konu ile ilgili konuştu. Top, "1 Temmuz itibariyle normalleşmeye başladık. Ancak henüz herhangi bir yoğunluk yok. Bilet fiyatları da şimdiye kadar yüzde 50 kapasiteli çalıştığımız için vatandaşlarımıza biraz yüksek geliyordu. Onunla ilgili belki bir düzenleme yapılabilir. Vatandaşlarımızın da bu yönde bize olumlu olumsuz tepkiler oluyor haklı olarak. Ancak otobüslerin masrafları fazla. Mazot şu an 7 lira 30 kuruş. Örneğin; Eskişehir'den İstanbul'a giden bir otobüsün gidiş geliş toplam bin 100 lira otoban ve köprü parası var. Otogar çıkış ücretleri çok yüksek. Haliyle bunlar da maliyeti arttırdığı için bilet fiyatları yüksek kaldı. Müşteriler de demiş olduğum gibi olumlu olumsuz tepkiler göstermekte haklı olarak. Ancak bizlerde bu yönde masraflar çok yüksek olduğu için çok fazla düşüremiyoruz. Anlayış göstermelerini ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

Hijyen kuralları uygulanmaya devam edecek

Yüzde 100 kapasite ile yolculuk edilirken, korona virüse karşı alınması gereken tüm tedbirleri aldıklarını söyleyen Top, şunları belirtti:

"Kapasitenin tam olmasından dolayı daha önce olduğu gibi otobüslerimiz sefere başlamadan önce temizliği, dezenfektanı, hijyen kurallarına uyulması, maske konusunda müşterilerimizin uyarılması konusunda hassasiyetler aynı şekilde devam edecektir."

"Fiyatlar pahalı, yetkililere bu konuda çağrıda bulunuyoruz"

Eskişehir otogardan ailesiyle yolculuk eden genç Kevser Demir, "Yüzde 50 iken biz anlayış gösterdik, şimdi onlardan anlayış bekliyoruz" diyerek, "Biz azalmasına bekliyorduk. Biz anlayış göstermiştik aslında onlara. Artık yüzde 100 olunca fiyatların da düşmesini bekliyorduk. Fakat öyle olmadı. Biz de hayal kırıklığına uğradık açıkçası. Yetkililere bu konuda çağrıda bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Diğer bir vatandaş Rabia Hilal, "Yüzde 50 iken uygulanan fiyatlar yüzde 100 iken aynı olarak devam ediyor. Biraz daha düşmesi gerekiyor diye düşünüyorum" dedi.

"Her şeyi dolara bağlıyorlar, ama dolar inince fiyat inmiyor"

Ümmühan Çetin isimli vatandaş ise, Türkiye'de bir şeylerin fiyatı artınca inmediğini söyleyerek tepki gösterdi. Çetin, "Fiyatlar her zamanki gibi yükselirse düşmüyor maalesef. Bu şekilde devam ediyor. Düşmesini bekliyoruz. Dolara bağlı diyorlar, yani bir sebep buluyorlar. Fakat dolar düşüyor ama fiyatlar düşmüyor. Bu konuda hangi adımlar atılabilir bilmiyorum. Biz düşmesini bekliyoruz" diye belirtti.

"Fiyatların aynı olması mantıklı değil"

Yakınını yolcu etmek üzere otogara gelen Büşra Sevim ise tepkisini şöyle gösterdi:

"Ben düşmesini bekledim açıkçası. Çünkü pandemiden dolayı yüzde 50 olması mantıklıydı, firmalar için zarardı. O dönem için haklılardı. Ama şu an yüzde 100'e çıkarmışlar. Bu durumda fiyatların aynı olması bence mantıklı değil. Fiyatların bence düşmesi gerekiyor." - ESKİŞEHİR

Otobüslerin kapasitesi arttı, ama fiyatlar aynı kaldı
Otobüslerin kapasitesi arttı, ama fiyatlar aynı kaldı
Otobüslerin kapasitesi arttı, ama fiyatlar aynı kaldı
Otobüslerin kapasitesi arttı, ama fiyatlar aynı kaldı
Otobüslerin kapasitesi arttı, ama fiyatlar aynı kaldı
Otobüslerin kapasitesi arttı, ama fiyatlar aynı kaldı
Otobüslerin kapasitesi arttı, ama fiyatlar aynı kaldı
Otobüslerin kapasitesi arttı, ama fiyatlar aynı kaldı

Eskişehir, 1 Temmuz, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Otobüslerin kapasitesi arttı, ama fiyatlar aynı kaldı - Son Dakika Ekonomi


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