Otobüslerle tahliye edilen Ukrayna'daki Türk vatandaşları İstanbul'a geldi - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla kara yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşlarının bulunduğu ilk kafile otobüslerle İstanbul'a geldi.

Dışişleri Bakanlığının Ukrayna hava sahasının kapalı olması nedeniyle kara yoluyla tahliye planı kapsamında, önceki gün yola çıkarak önce Romanya ve Bulgaristan'a giden, ardından Türkiye'ye gelen 7 otobüste bulunan ve öğrencilerin çoğunlukta olduğu kafile, Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda aileleri ve diğer yakınlarınca karşılandı.

Kafilede yer alan 25 yaşındaki Agit Kolanç, Odesa'dan geldiğini ve öğrenci olarak Ukrayna'da bulunduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına çok teşekkür ederiz, ilgi ve alakalarından dolayı. Dışişleri Bakanına, bizimle ilgilenen herkese, Romanya'daki başkonsolosa çok teşekkür ederiz. Güvenli bir şekilde bizi ailelerimize kavuşturdular, minnettarız. Biz Odesa'dayken çatışmalar 2 gündür başlamıştı. Mahsur kalan arkadaşlar da tahliye oluyorlar. İnşallah hepsi de gelecek." dedi.

"24 saat dolmadan bizi tahliye etmeye başladılar"

Odesa'da Uluslararası Tıp Üniversitesi'nde 4. sınıfta öğrenim gören 22 yaşındaki Sezenay Kurt da 5 yıldır Ukrayna'da bulunduğunu ifade ederek, "İletişim bilgisi verdikten sonra 24 saat dolmadan bizi tahliye etmeye başladılar. Tahliyelerin devam edeceğini söylediler. Umarım en kısa sürede düzelir. Biz çıktıktan sonra da bombalamaya devam ettiler. Sesleri duyuyorduk." diye konuştu.

Şu an en büyük sıkıntısının eğitiminin yarım kalması olduğunu dile getiren Kurt, şunları kaydetti:

"Okulun, önce çevrim içi olarak devam etmesine, daha sonra 14 gün ara vermeye karar verdiler. İlk uyandığımızda ATM'lerde uzun kuyruklar vardı. Marketlerde temel ihtiyaçların bulunduğu reyonların bir çoğu boşalmıştı. Çok panik yapmamaya karar verdik. Hocalarımızdan bütün yetkililere kadar onlar da panik yapmamamızı söyledi. Güvenli bölgede bekledik."

24 yaşındaki Sedat Adlın ise öğrenci olarak Odesa'da bulunduğunu ve gelenlerin yüzde 80'inin de öğrenci olduğunu söyleyerek, "Yorgunuz. Bize çok yardım ettiler, iyi baktılar. Bulgaristan'da da bizi çok iyi ağırladılar. İlk gün 1-2 patlama oldu. Bizden sonra yoğun çatışmalar başladı." dedi.