Otobüssüz kalan Harem otogarı havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Genel Otobüssüz kalan Harem otogarı havadan görüntülendi - Son Dakika

Otobüssüz kalan Harem otogarı havadan görüntülendi

6 saat önce

Otobüssüz kalan Harem otogarı havadan görüntülendi Korona otogarları da vurdu İstanbul'da korona virüs uyarılarının dikkati alınması sonrası vatandaşların şehirler arası yolculuğa olan ilgisi azaldı.

Otobüssüz kalan Harem otogarı havadan görüntülendi

Korona otogarları da vurdu

İSTANBUL - İstanbul'da korona virüs uyarılarının dikkati alınması sonrası vatandaşların şehirler arası yolculuğa olan ilgisi azaldı. Üsküdar'da Harem otogarı sessizliğe büründü. Otobüssüz kalan Harem otogarı drone ile havadan görüntülendi

İstanbul'da Korona virüs uyarılarının dikkati alınması sonrası vatandaşların şehirler arası yolculuğu olan ilgisi azaldı. Dünya'nın birçok yerinde etkisini gösteren Korona virüs, İstanbul'da da günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Korona virüs, uyarılarını dikkate alan vatandaşların şehirlerarası yolculuğa rağbeti azaldı. Üsküdar'da Harem Otogarı alışılagelen yoğunluğun aksine peronların ve bekleme salonlarının boş olduğu görüldü. Otobüs firmaları ise sefer sayılarını yarı yarıya azalttı. İçişleri bakanlığının yayınladığı genelgeyle, tüm şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçları yolcu taşıma kapasitelerinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıma kararı sonrası Harem otogarı boş kaldı.

Harem otogarında otobüs acente sahibi Hakkı Koç, "Malum bu korona virüsünden dolayı insanlar tedirgin dışarı çıkmak istemiyorlar. Yalnız şöyle bir durum var, otogar esnafı olarak burada bir tehlike varsa hepimiz için geçerli. Eskiden harem bu gördüğünüz boş alan hep cıvıl cıvıldı ve insanlarla doluydu. Günlük ortalama 250-300 otobüs hareket ediyordu şimdi ise günlük 10 ile 15 tane hareket ediyor. Son çıkan karara göre bu otobüsler 40 kişi ise 20 kişi alıyor" diye konuştu.

Öte yandan otobüssüz kalan Harem otogarı drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde otogarda sadece bir otobüsün olması ve hiç insanın olmaması dikkat çekti.

Otobüssüz kalan Harem otogarı havadan görüntülendi

İstanbul, Üsküdar, Harem, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:39 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı
Fransa'dan gelen 138 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:08
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı         
16:06
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi 7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi         
16:05
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde         
15:50
Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı         
15:49
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak         
15:35
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi         
15:27
Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti         
15:16
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti         
15:15
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek         
15:13
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu         
15:06
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu         
14:55
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı         
14:52
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi         
14:51
Ceza, yıllar sonra itiraf etti: İlk albümüm için 4 binden oluşan müzik arşivimi sattım Ceza, yıllar sonra itiraf etti: İlk albümüm için 4 binden oluşan müzik arşivimi sattım         
14:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 16:15:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otobüssüz kalan Harem otogarı havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]