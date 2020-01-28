Otobüste 520 paket kaçak sigara bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otobüste 520 paket kaçak sigara bulundu - Son Dakika

Otobüste 520 paket kaçak sigara bulundu

6 saat önce

Osmaniye'de bir otobüste 520 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Otobüste 520 paket kaçak sigara bulundu, System.String[]

Osmaniye'de bir otobüste 520 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir duyum üzerine Gaziantep'ten Osmaniye'ye gelmekte olan 42 TC ... plakalı otobüsü, Bahçe ilçesinde durdurdu. Jandarma ekipleri otobüste yaptıkları aramada 520 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

Jandarma, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:09 Kaynak: İHA
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