Otobüste 520 paket kaçak sigara bulundu - Son Dakika

Osmaniye'de bir otobüste 520 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir duyum üzerine Gaziantep'ten Osmaniye'ye gelmekte olan 42 TC ... plakalı otobüsü, Bahçe ilçesinde durdurdu. Jandarma ekipleri otobüste yaptıkları aramada 520 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE