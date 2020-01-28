Otobüste 520 paket kaçak sigara bulundu - Son Dakika

Otobüste 520 paket kaçak sigara bulundu
6 saat önce
Osmaniye'de bir otobüste 520 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:09 Kaynak: İHA
Osmaniye'de bir otobüste 520 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir duyum üzerine Gaziantep'ten Osmaniye'ye gelmekte olan 42 TC ... plakalı otobüsü, Bahçe ilçesinde durdurdu. Jandarma ekipleri otobüste yaptıkları aramada 520 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE
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