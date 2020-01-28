Otobüste 520 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Otobüste 520 paket kaçak sigara ele geçirildi

7 saat önce

OSMANİYE'de, jandarma ekiplerince durdurulan bir otobüste yapılan aramada, 520 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Otobüste 520 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

OSMANİYE'de, jandarma ekiplerince durdurulan bir otobüste yapılan aramada, 520 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep yönünden Osmaniye'ye giden N.S. (48) yönetimindeki otobüs durdurularak, arama yaptı. Aramada, çeşitli markalarda toplam 520 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Jandarma, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:57 Kaynak: DHA
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