Otobüste 58 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Otobüste 58 kilo eroin ele geçirildiMALATYA - Malatya'da narkotik ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir otobüsün özel bölmesine zulalanmış 58 kilo 925 gram eroin ele geçirildi.

Otobüste 58 kilo eroin ele geçirildi



MALATYA - Malatya'da narkotik ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir otobüsün özel bölmesine zulalanmış 58 kilo 925 gram eroin ele geçirildi.

Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu'dan Batı'ya geçişte önemli bir güzergahta bulunan Malatya'da uyuşturucu nakline karşı önlemlerini arttırdı. Kent girişinde risk analizi sonucunda durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otobüste detaylı inceleme yapıldı.

Narkotik madde arama köpeği ile yapılan aramalarda otobüsün içerisine zulalanarak gizlenmiş vaziyette toplam 116 paket halinde 58 kilo 925 gram eroin ele geçirildi. Olay ile ilgili 3 şahıs gözaltına alınırken, emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

CHP ile İYİ Parti İttifakında Anlaşmaya Varılan Büyükşehir Sayısı 23'e Çıktı

Eser Yenenler, Şeyma Subaşı'yla Olan Bir Videosunda Uyuşturucu Kullandığı Yönündeki İddialarını Yalanladı

Muğla'da Motosiklet Sürücüsü, Sokak Ortasında Tuvalet İhtiyacını Giderdi

Kendisine Şiddet Uygulayan Nişanlısını Öldüren Hemşire Tutuklandı