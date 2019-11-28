Otobüste 9 kaçak göçmen yakalandı
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GAZİANTEP'te, polis ekiplerince uygulama noktasında sürücüsü durdurulan yolcu otobüsünde, 9 kaçak göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:07 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'te, polis ekiplerince uygulama noktasında sürücüsü durdurulan yolcu otobüsünde, 9 kaçak göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde, otobüs şoförünü durdurdu. Yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yapılırken, 9 yabancı uyruklu tespit edildi. Yapılan incelemede bu kişilerin, sahte yol izin belgesi bulunan kaçak göçmenler olduğu belirlendi. Kaçak göçmenler hakkında polisler tarafından yasal işlem başlatıldı.
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