Otobüste 9 kaçak göçmen yakalandı

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince uygulama noktasında sürücüsü durdurulan yolcu otobüsünde, 9 kaçak göçmen yakalandı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince uygulama noktasında sürücüsü durdurulan yolcu otobüsünde, 9 kaçak göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde, otobüs şoförünü durdurdu. Yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yapılırken, 9 yabancı uyruklu tespit edildi. Yapılan incelemede bu kişilerin, sahte yol izin belgesi bulunan kaçak göçmenler olduğu belirlendi. Kaçak göçmenler hakkında polisler tarafından yasal işlem başlatıldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım

2020 yılı bütçesi 2 milyar 980 milyon TL olan İETT, 3 yeni alanda atılım yapacak

İstanbul emniyetinde yeni dönem! 2 bin polise yaka kamerası takıldı

Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı