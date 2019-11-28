Son Dakika Haberleri: Otobüste 9 kaçak göçmen yakalandı
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Otobüste 9 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince uygulama noktasında sürücüsü durdurulan yolcu otobüsünde, 9 kaçak göçmen yakalandı.

Otobüste 9 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince uygulama noktasında sürücüsü durdurulan yolcu otobüsünde, 9 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde, otobüs şoförünü durdurdu. Yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yapılırken, 9 yabancı uyruklu tespit edildi. Yapılan incelemede bu kişilerin, sahte yol izin belgesi bulunan kaçak göçmenler olduğu belirlendi. Kaçak göçmenler hakkında polisler tarafından yasal işlem başlatıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:07 Kaynak: DHA
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