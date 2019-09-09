Son Dakika Haberleri: Otobüste 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Otobüste 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

58 dakika önce

Rize'de durdurulan bir otobüste 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Otobüste 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, System.String[]

Rize'de durdurulan bir otobüste 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Rize Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gündoğdu Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri yol kontrol uygulamasında durdurdukları otobüste arama yaptı.

Aramada, otobüste yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu K.N. ve Türk vatandaşı H.T'ye ait çantada 9 ruhsatsız tabanca ile 9 boş şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.N. serbest bırakılırken, H.T. ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, rize emniyet müdürlüğü, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:06 Kaynak: AA
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