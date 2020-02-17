Otobüste 91 kilo 900 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otobüste 91 kilo 900 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Otobüste 91 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

6 saat önce

Bitlis'te durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 91 kilo 900 gram eroin bulundu.

Bitlis'te durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 91 kilo 900 gram eroin bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis ve Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucu, Bitlis'in Üçyol mevkisinde bir yolcu otobüsünün durdurulduğu belirtildi.

Narkotik dedektör köpeği "Irmak" ile otobüste yapılan aramada, araçta özel imal edilmiş zulada 180 paket halinde 91 kilo 900 gram eroin ele geçirildiği ifade edildi.

Olayla ilgili M.Ö, R.G, Z.A. ve L.I. isimli şüphelilerin "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, kent ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Otobüste 91 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

Narkotik, Bitlis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:02 Kaynak: AA
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