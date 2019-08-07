"Otobüste alarm sisteminin olmaması ağır kusur sayılmalı"

Otobüs Yangınlarını Önleme ve Kara Ulaşım Araçlarını Güvenli Hale Getirme Derneği Genel Sekreteri Tarhan Aslan, son zamanlarda sık sık meydana gelen otobüs yangınlarına ilişkin, "Yapılması gereken çok hızlı bir şekilde yangın algılama ve alarm sisteminin olmamasının kusur tablosundaki yerinin...

Otobüs Yangınlarını Önleme ve Kara Ulaşım Araçlarını Güvenli Hale Getirme Derneği Genel Sekreteri Tarhan Aslan, son zamanlarda sık sık meydana gelen otobüs yangınlarına ilişkin, "Yapılması gereken çok hızlı bir şekilde yangın algılama ve alarm sisteminin olmamasının kusur tablosundaki yerinin ağır kusura çevrilmesidir." dedi.

Aslan, Ege Bölge Sanayi Odası'nda (EBSO) düzenlenen basın toplantısında, son dönemde gündeme gelen otobüs yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Otobüslerin özellikle yaz ve bayram tatillerinde kontak kapatmadan çalıştığını söyleyen Aslan, otobüslerde koltuk arkası ekran, 220 volt priz, su ısıtıcı ve soğutucusu, internet modem nedeniyle değişiklikler yapıldığını dile getirdi.

Değişikliklerin araç üreticisi veya yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar tarafından yapılmadığını ve bunun da yaşanılan faciaların önünü açtığını savunan Aslan, şunları kaydetti:

"Çözüm olarak ya bunların araçlarda kullanılması yasaklanmalı ya da yapılacak tüm bu tadilatlar için TSE kriter belirlemeli, yetkilendirilmiş kişi veya kurumlar sadece belgelendirilmiş ürünleri kullanmak zorunda kalmalı. Otobüslerdeki yangın algılama ve alarm sistemleri, varsa otomatik yangın söndürücülerinin faal olup olmadığı kontrol edilmeli. Bu sistemlerin çalıştığı belgelenmeli. Bu işlemler TSE tarafından kontrol edilip onaylanmalı. Yapılması gereken çok hızlı bir şekilde yangın algılama ve alarm sisteminin olmamasının kusur tablosundaki yerinin ağır kusura çevrilmesidir. Ulaştırma Bakanlığının yetkisinde olan bu işlemin vakit geçirmeden yapılmasını bekliyoruz."

Ulaşımda otobüs kullanan vatandaşların bindiği araçta yangın algılama ve söndürme sistemi bulunup bulunmadığını sorgulaması gerektiğini kaydeden Aslan, bayram tatili öncesi şoför ve diğer görevlilerin de otobüslerin elektrik tesisatlarını ve söndürme gereçlerini kontrol etmesinin önemine dikkat çekti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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