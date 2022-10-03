OTOBÜSTE BAYGINLIK GEÇİRDİ, HASTANEYE ŞOFÖR YETİŞTİRDİ - Son Dakika
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OTOBÜSTE BAYGINLIK GEÇİRDİ, HASTANEYE ŞOFÖR YETİŞTİRDİ

03.10.2022 17:10

BİNGÖL'de özel halk otobüsü şoförü Gani Alçiçek, baygınlık geçiren yolcusunu, güzergahından çıkarak hastaneye yetiştirdi.

BİNGÖL'de özel halk otobüsü şoförü Gani Alçiçek, baygınlık geçiren yolcusunu, güzergahından çıkarak hastaneye yetiştirdi. Bu anlar, otobüs kamerasınca kaydedildi.

Kentte özel halk otobüsü şoförlüğü Gani Alçiçek, yolcularını aldıktan sonra Sebze Hali Mahallesi'ne doğru yola çıktı. Seyir halindeki Alçiçek'in otobüsünde ismi öğrenilemeyen kadın yolcu, aniden baygınlık geçirdi. Yolcular, şoförü uyararak, kadının bayıldığını söyledi. Bunun üzerine Alçiçek, güzergahından çıkarak hızla Bingöl Devlet Hastanesi'ne gitti. Bu anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Şoförün hastaneye yetiştirdiği kadın tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

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Otobüs şoförü, baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi Otobüs şoförü, baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi Bingöl'de halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan kadın yolcuyu hastaneye ulaştırdı Bingöl'de halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan kadın yolcuyu hastaneye ulaştırdı
Kaynak: DHA

Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOBÜSTE BAYGINLIK GEÇİRDİ, HASTANEYE ŞOFÖR YETİŞTİRDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: OTOBÜSTE BAYGINLIK GEÇİRDİ, HASTANEYE ŞOFÖR YETİŞTİRDİ - Son Dakika
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