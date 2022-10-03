Kentte özel halk otobüsü şoförlüğü Gani Alçiçek, yolcularını aldıktan sonra Sebze Hali Mahallesi'ne doğru yola çıktı. Seyir halindeki Alçiçek'in otobüsünde ismi öğrenilemeyen kadın yolcu, aniden baygınlık geçirdi. Yolcular, şoförü uyararak, kadının bayıldığını söyledi. Bunun üzerine Alçiçek, güzergahından çıkarak hızla Bingöl Devlet Hastanesi 'ne gitti. Bu anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Şoförün hastaneye yetiştirdiği kadın tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. ( DHA )

Kaynak: DHA

Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › OTOBÜSTE BAYGINLIK GEÇİRDİ, HASTANEYE ŞOFÖR YETİŞTİRDİ - Son Dakika

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