Son Dakika Haberleri: Otobüste baygınlık geçiren genç kızı hastaneye böyle yetiştirdi
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Otobüste baygınlık geçiren genç kızı hastaneye böyle yetiştirdi

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç kız bindiği halk otobüsünde rahatsızlanınca, otobüs şoförü tarafından hastaneye götürüldü.

Otobüste baygınlık geçiren genç kızı hastaneye böyle yetiştirdi, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç kız bindiği halk otobüsünde rahatsızlanınca, otobüs şoförü tarafından hastaneye götürüldü.


Alanyurttan İnegöl'e gelen Nail Doyan idaresindeki 16 M 06008 plakalı özel halk otobüsünün aldığı yolculardan biri fenalaştı. Sürücü, fenalaşan genç kızı, güzergahını değiştirerek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sürücünün örnek davranışı yolcular tarafından takdir topladı. Öte yandan yaşanan o anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yandı. Genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü daha sonra yoluna devam etti. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:30 Kaynak: İHA
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