Son Dakika Haberleri: Otobüste Baygınlık Geçirip Başını Çarptı

Otobüste Baygınlık Geçirip Başını Çarptı

20 dakika önce

Beyoğlu'nda özel bir halk otobüsünün içinde baygınlık geçiren bir yolcu düşerek başını çarptı.

Otobüste Baygınlık Geçirip Başını Çarptı, System.String[]
Beyoğlu'nda özel bir halk otobüsünün içinde baygınlık geçiren bir yolcu düşerek başını çarptı. Otobüste bulunanların yardımına koştuğu yolcu, ihbar üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gaziosmanpaşa - Taksim hattında çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel bir halk otobüsünde bulunan yolculardan biri Tarlabaşı Bulvarı üzerinde otobüs seyir halindeyken baygınlık geçirip yere düştü. Başını yere çarpan yolcu için otobüste bulunanlar seferber oldu. Şoför de otobüsü Taksim alt geçidinde durdurdu. Bir süre sonra kendine gelen yolcu haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:53 Kaynak: DHA

Taksim, Beyoğlu, Güncel
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