Son Dakika Haberleri: Otobüste Bayılan Genç Kızı Hastaneye Yetiştirdi

Otobüste Bayılan Genç Kızı Hastaneye Yetiştirdi

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, bindiği halk otobüsünde bayılan Ayşenur Yardımumar'ı (19), şoför Oğuz Çolak, otobüsün güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

Otobüste Bayılan Genç Kızı Hastaneye Yetiştirdi, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta, bindiği halk otobüsünde bayılan Ayşenur Yardımumar'ı (19), şoför Oğuz Çolak, otobüsün güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

Saçaklızade Mahallesi'nden 46 H 346 plakalı halk otobüsüne binen Ayşenur Yardımumar, bir süre sonra baygınlık geçirdi. Şoför Oğuz Çolak da hemen güzergahını değiştiripi otobüsü Necip Fazı Şehir Hastanesi'nin Yörük Selim ek hizmet binasına sürdü. Korna çalarak diğer sürücülerden yol isteyen Çolak'ın hastaneye ulaştırdığı genç kız acil serviste tedavi altına alındı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, duyarlılığı ile büyük takdir toplayan Oğuz Çolak, "Araçta seyir halindeyken genç kızın bayıldığını söylediler. Ben de bunun üzerine güzergahı değiştirerek hastanenin acil servisine getirdim" dedi. - Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:46 Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Genç, Güncel
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