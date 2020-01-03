Otobüste bayılan yaşlı adama ilk müdahale şoförden - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otobüste bayılan yaşlı adama ilk müdahale şoförden - Son Dakika

Otobüste bayılan yaşlı adama ilk müdahale şoförden

6 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Germencik ilçesinde, seyir halindeki belediye otobüsünde baygınlık geçiren yaşlı adama ilk müdahaleyi otobüs şoförü yaptı.

Otobüste bayılan yaşlı adama ilk müdahale şoförden, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Germencik ilçesinde, seyir halindeki belediye otobüsünde baygınlık geçiren yaşlı adama ilk müdahaleyi otobüs şoförü yaptı.


Edinilen bilgiye göre; Efeler ilçesine gelmek üzere Didim ilçesinden hareket eden Aydın Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü Germencik gişelerinden geçip Aydın- İzmir otoyolunda seyir halindeyken yolcular arasında bulunan yaşlı bir adam baygınlık geçirdi. Parklanmanın yasak olduğu otobanda aracını durduran otobüs şoförü Savaş Yıldırım, bayılan yolcuya ilk müdahaleyi yaptı. Diğer yolcuların da yardımıyla rahatsızlanan yolcuyu uygun bir ortama taşıyan Yıldırım, otobüsü güvenli alana alarak ambulans çağrıldı.


Duyarlı sürücü Savaş Yıldırım, 112 Acil Sağlık ekipleriyle kurarak, hastayı Aydın gişelerine kadar getirdikten sonra, polis kontrol noktasında hastayı ambulansa teslim etti. Hastaya il müdahaleyi araçta yapan sağlık ekibi, daha sonra ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı. - AYDIN

Germencik, İzmir, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:10 Kaynak: İHA
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